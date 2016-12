Freixenet Casa Sala Gran Reserva 2007: el Cava com els de fa 50 anys

Freixenet DO Cava Preu 32 € Web: www.freixenet.es Per segona vegada en la curta vida dels Premis Vinari -enguany han celebrat la quarta edició-, el cava Freixenet Casa Sala s’enduu una medalla d’Or en la categoria de Millor Escumosos Antigues Reserves, els escumosos més exclusius amb més de 50 mesos de criança. Així doncs, no exagerem pas si diem que és un dels escumosos més fins que es fan a Catalunya. És un cava molt especial d’elaboració artesanal duta a terme a la masia de l’antiga Casa Sala, a Sant Quintí de Mediona, allà on va començar la història de Freixenet. La masia del segle XIX, va ser restaurada i, ara oberta al públic, transformada en una “cava boutique”, per conèixer la història d’una de les empreses més famoses mundialment. I no només un es meravella dels paisatges més bonics de la nostra història, sinó que també es gaudeix d’un dels pocs indrets on el cava adquireix tot el seu sentit i la raó de ser. En aquesta masia, va créixer Dolors Sala, cofundadora de Freixenet i mare de l’actual president d’honor, Josep Ferrer Sala. I s’ha conservat tot l’esperit de l’inici del negoci: es continua veremant a mà, es fa el premsatge amb una premsa originària de la Champagne (de fusta de més de 150 anys), la fermentació amb llevats indígenes i sense utilitzar bombes ni massa tecnologia, conservant els caves en llargues criances, concretament més de 7 anys, i meticulosament cuidant tots els detalls. La matèria prima de qualitat és fruit d’aquest paisatge que rendeix culte a la història del cava, de vinyes velles de les varietats xarel·lo i parellada de la finca de la Freixeneda. El seu enòleg, Josep Buján, segurament l’home que hagi elaborat més ampolles de cava del món, explica que cada any canvien de percentatges en el cupatge, segons les característiques de la fruita. I sobretot perquè és un brut nature, sense dosatge de licor d’expedició que afegeixi sucres, sinó que vol seguir recordant el sabor dels caves tradicionals de fa 50 anys, integrar tota la tradició d’aquells primers productors de caves. Per a Buján, que viu pel i per al cava, pensa que les 20.000 ampolles que s’elaboren del Casa Sala és com fer art, reunint qualitat i experiència, on la recompensa amb les seves peculiaritats sensorials van fins a límits excepcionals. El Millor Escumós Antigues Reserves segons Josep Pelegrín Josep Pelegrín, és conegut com el millor sommelier de Catalunya i també de l’estat espanyol 2016, sempre ha estat implicat amb la docència i actualment és el director dels nous estudis de sommelieria de l’escola Joviat de Manresa. Li demanes una opinió sobre el Casa Sala i això és el que ens ha dit. Paraula de sommelier. Del millor pel millor.

“Fa uns dies vaig tenir el gran honor de ser nomenat Confrare de Mèrit de la Confraria del Cava de Sant Sadurní d’Anoia. Per mi, l'acte d'investidura va ser molt emotiu i emocionant, doncs el cava és un producte en el que sempre he cregut. I molt. Sempre he mirat de defensar-lo, essent molt conscient de les seves mancances o possibilitats de millora, però valorant també les seves virtuts.

A l'acabar l'acte, tot xerrant amb un i altre, vaig tenir l'oportunitat i l'honor de conèixer a un dels homes que, en la meva opinió, més ha fet per l’evolució del cava com a vi de qualitat. Un referent per a tots els que ens dediquem, d'una manera o altra, al món del vi. Una persona que pot presumir (tot i que no ho fa) de ser l'ésser humà que més ampolles de vi escumós ha fet en la història dels escumosos mundials. Parlo de Josep Buján, enòleg en cap del Grup Freixenet. Quasi res...

De fet, i així li vaig fer saber, quan vaig començar a endinsar-me en el món del vi, ara fa ja uns quants anys, uns dels primers llibres que vaig llegir van ser uns escrits per Artajona i ell mateix, que editava la casa Freixenet, i que tractaven bastant a fons tots els temes relacionats amb el vi: viticultura, enologia, envelliments, servei, maridatges.

Quan coneixes algú amb la seva força i passió, s'entén el per què de moltes coses i com són els seus vins. Sobretot aquells on més empenta i personalitat hi posa. I un d'aquests vins, el Casa Sala 2007. És d'aquells que no et deixen indiferent. Vinari d'Or al millor escumós de llarga criança, o de la categoria Antigues Reserves i, si no vaig errat, per segon any. Això ja parla per sí sol! Però quan tens l'ocasió de tastar-lo, és per treure's el barret. És un vi on es combina la perfecció tècnica de la casa i l'home que hi ha al darrera, amb la imperfecció dels vins que emocionen. M’explico. La imperfecció d'un clima canviant, d'unes condicions que varien, mai iguals, i que es veuen reflectides a la copa.

És un vi amb essència, amb pòsit, amb ànima. Neix a la Casa Sala, on va començar la història de Freixenet, premsat per unes fustes per les que han passat més de 150 veremes. Es transforma en vi gràcies al treball de llevats indígenes de l'entorn de la finca, i fa la segona fermentació i posterior envelliment -perllongat envelliment-, a la fresca de la cava subterrània.

El resultat, un vi de color daurat brillant, atractiu, que ja et crida a tastar-lo. En nas, una barreja d'aromes, de fruita madura, gairebé en compota, de cítrics (taronja confitada), de flors blanques i, com no, de llevat, de la criança, de brioix. Intens però refrescant, atractiu i golós, et fa venir ganes de posar-te’l a la boca. I quan ho fas, no te'n penedeixes. El primer que ressalta és la bombolla. Fina, elegant, gairebé amb textura de mousse, agradable al tacte. L'entrada és fresca, destacant les notes de fruita ensucrada i de llevats, però amb volum. Un vi que t'omple el paladar i t'hi deixa una sensació de vellut, gràcies al seu llarg envelliment en contacte amb les mares. Llarg, intens i persistent, amb un final de boca agradable, deixant la sensació de no haver-ne tingut prou amb un glop...”