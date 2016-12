Empar Moliner es mulla sobre la polèmica de la llista Parker

| TV3

La periodista i escriptora Empar Moliner ha dedicat la seva secció -el comentari- d'aquest dimecres a "Els Matins de TV3" als resultats de la llista Parker i l'anàlisi que el tastador Luis Gutiérrez ha fet de la situació vitivinícola a Catalunya.

Moliner ha basat la seva intervenció en la notícia publicada al Vadevi.cat sobre aquest anàlisi, publicat a la revista "The Wine Advocate" de Robert Parker sota el títol: "Catalunya: Time to wake up" [Catalunya, hora de despertar-se].