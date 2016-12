Parker aprova Priorat, valora Penedès i qüestiona la resta de vins catalans

Com cada any, des de Vadevi.cat agafem les avaluacions que la revista Wine Advocate fa dels vins catalans i en fem una llista.

I ho fem perquè, sense cap mena de dubte, a dia d’avui, la revista de Robert Paker és la més influent pel que fa a la prescripció de vins al món, perquè tant pel sector, com pel consumidor és interessant saber què en pensen i com avaluen els nostres vins, així com per l’interès que desperta poder fer la comparativa. Els famosos punts Parker.

Així i tot, val la pena no perdre de vista que el seu mercat natural són els Estats Units i que els vins triats pel tastador Luís Gutiérrez són representatius en funció d’uns paràmetres que potser no serien els nostres. És a dir que la llista que hem elaborat amb les informacions de la revista, s'ha d’agafar com el que és. És l'opinió d’un tastador, Luís Gutiérrez.

Les xifres

Durant dues setmanes, Luís Gutiérrez, amb el suport logístic de Núria Ruiz, va tastar prop de 800 vins, dels quals 617 s’han avaluat, puntuat i publicat.

107 són escumosos i 509 tranquils. D’aquests últims, 324 són negres, 175 són blancs i 10 rosats.

Gutiérrez ha fet la seva avaluació en tres articles. Un dedicat al Priorat, un altre als escumosos, i un tercer als vins de Catalunya en general, sense els del Priorat.

Pel que fa a les Denominacions d’Origen, de la DOQ Priorat és d’on més vins ha tastat, 174. Després ve la DO Penedès, amb 105, tenint en compte que n’hi ha 87 de tranquils i 18 de Clàssics Penedès. La DO Montsant està en tercera posició amb 76 vins tastats. De la DO Cava, s’han puntuat 80 vins. De la Terra Alta hi apareixen 41 vins a la llista. El següent en nombre de vins tastats és la DO Empordà amb 38 vins, 32 de la DO Costers del Segre, 19 de la DO Conca de Barberà, 17 de la DO Catalunya, 14 de la DO Alella, 11 sense denominació d’origen, 9 de la DO Pla de Bages i 1 vi de la DO Tarragona.

Aquestes són les dades objectives que s’extreuen, com dèiem, dels articles de Luis Gutiérrez publicats a Wine Advocate, estrictament basats en la puntuació. Pel que fa a les valoracions del propi tastador sobre el moment que viu el sector, Gutiérrez es mostra molt crític. Suspèn la majoria dels vins catalans tret de Priorat i Penedès i especula sobre si la situació política a Catalunya està condicionant l’evolució del sector.

