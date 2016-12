L’ACS canvia joguines per vi

L’Associació Catalana de Sommeliers organitza un any més la jornada “Vi Per Joguines”. Una jornada en la qual tothom qui vulgui pot portar una joguina per estrenar i se li canviarà per una ampolla de vi.

La joguina ha de ser nova, amb certificat CE, no violenta i sense embolicar, i els vins a escollir són donacions dels següents cellers solidaris: Mastinell, Castellroig, Celler Credo, Recaredo, Parés Baltà, Vinyes Domènech, Cap de Ruc, Lagravera, Germans Balart, Vinyes de l’Albà, Distribuïdora Vincelona, Torres, Vinyes d’Olivardots, Cellers Tarroné, Gramona, Josep Grau Viticultor, Estones Vins, Juve & Camps, AT ROCA, Castell d’Encús, Celler de Capçanes, Agrícola Sant Josep, Costers del Sió, Terrícola i Celler Xavier Clua.

Les joguines s’han de lliurar a Monvínic, al carrer Diputació, 249 de Barcelona aquest dilluns 19 de desembre, de 16h a 21h. Totes les joguines rebudes es portaran el mateix dia a l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) i serviran per poder fer cagar el Tió i el Reis Mags a la Casa dels Xuclis, la casa d’acollida de 25 famílies de nens amb càncer i al Servei d’oncologia pediàtrica de la Vall d'Hebron on hi ha 32 nens ingressats.