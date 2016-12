L'INCAVI reconeix oficialment el 3.9 com a nou Vi de Finca

Abadal 3.9 ha estat reconegut amb la distinció de “vi de finca”. És el sisè celler de Catalunya que se li concedeix aquesta prestigiosa qualificació. El títol de “vi de finca” és un reconeixement, concedit pel Departament d’Agricultura, a proposta de l’INCAVI, que a més de les característiques singulars i climàtiques, distingeix els vins de raïms procedents d’una mateixa finca en propietat, que segueix uns protocols més exigents per part de la DO, quant a producció, rendiments i puntuacions per a la seva qualificació i que tenen una categoria i un prestigi tant nacional com internacional al llarg de deu anys.

El celler Abadal és un dels pioners de la DO Pla de Bages, amb una llarga història i reconegut prestigi des dels seus inicis. La superfície de vinya reconeguda és de 6,10 hectàrees, ubicades al terme municipal d’Avinyó, que van ser plantades entre les campanyes 1983/1984 i 1996/1997. Aquesta zona del Pla de Bages, poc plujosa, es caracteritza per ser el fons d’una conca d'erosió excavada per les aigües del Llobregat i afluents en les argiles, margues rogenques i gresos que hi ha en aquest indret.

La finca 3.9

Abadal 3.9 és un vi negre elaborat amb Cabernet Sauvignon d’una sola parcel·la, que porta per nom precisament 3.9. Una parcel·la que es troba envoltada d’un paisatge boscós, amb plantes aromàtiques i balsàmiques, ubicada en un terreny mineral, de pedra calcària sobre argila vermella. Tot plegat és el que ha permès aquestes vinyes complir amb els requisits exigits per obtenir aquest important reconeixement.

D’aquesta manera, el 3.9 s’afegeix a l’elit dels vins catalans amb Clos Mogador, del celler amb el mateix nom, Mas de la Rosa de Vall Llach, Teixar de Vinyes Domènech, Arnau Oller d’Heretat Oller del Mas i Vinya Gigi, Vinya Le Havre, Vinya Palau i Vinya La Scala de Jean Leon.