La DO Penedès fa forat al mercat barceloní

La Denominació d'Origen Penedès ha programat dues accions per als darrers dies d'aquest 2016 que responen al nou objectiu estratègic de millorar la seva vinculació amb Barcelona.

D'una banda, seguint amb l’acord d’exclusivitat que ja té amb el Mercat de la Boqueria per aportar els vins a la seva Aula Gastronòmica, dóna suport a la campanya de Nadal que ha ideat el propi mercat. #laboqueriaconvida consisteix en sortejar sopars gastronòmics i la DO Penedès hi posarà els vins. Concretament se sortejaran 20 sopars, valorats en 100 euros per persona entre els clients del mercat. Els guanyadors podran escollir entre els restaurants Carles Gaig, Restaurant Ca l'Isidre i Torre D'alta Mar, que oferiran un menú especial, amb un "Plat Boqueria". Tota la informació està disponible en aquest enllaç.

D'altra banda, la DO també col·labora amb la guia de restaurants que elabora bianualment la revista Time Out Barcelona. En aquesta guia s'hi trobaran més de 700 restaurants i bars escollis pels crítics gastronòmics de Time Out. Organitzat per temàtiques (mexicans, japonesos, peruans, vegetarians...), per preus i per barris perquè sigui fàcil de consultar. Està editada en format butxaca el que la converteix en una guia fàcil de consultar i transportar.

Les dues accions formen part de la nova estratègia de la DO Penedès de reforçar el posicionament de marca, així com la dels cellers i vins que en formen part.