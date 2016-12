Freixenet crea un òrgan de direcció format per les tres branques familiars

Més novetats a can Freixenet. En el darrer consell d'aministració celebrat aquest dimecres 14 de desembre s'ha acordat, segons confirma la companyia a vadevi.cat, crear un nou òrgan de direcció format per tres membres en representació de cadascuna de les tres branques de la família Ferrer: els Ferrer Noguer, els Hevia Ferrer i els Bonet Ferrer.

Així, Pedro Ferrer queda rellevat com a Conseller Delegat, i entra en el nou òrgan al costat d'Enrique Hevia –vicepresident financer- i Eudald Bonet. José Ferrer continua com a president d’honor i Josep Lluís Bonet es manté com a president de la companyia.

Mentrestant, les tres famílies mantenen negociacions per modificar l’accionariat i semblaria que l'oferta de Henkell per adquirir part de la companyia podria estar aturada.