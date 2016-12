El vi també guanya als Premis Cambra 2016

Els Premis de la Cambra de Reus 2016 s’han lliurat aquest dimecres al Teatre Fortuny de Reus en un acte presidit pel president de la Generalitat Carles Puigdemont. Enguany, l’edició dels premis coincideix amb el 130è aniversari de la corporació, que està formada per empreses de cinc comarques tarragonines: Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta.

Enguany, s’han lliurat 34 distincions a realitats vinculades al món de l’empresa, de les quals, tres són premis d’honor, quatre adreçades a persones a títol individual, dos a centres educatius i la resta, a empreses. Per tercer any consecutiu, també s’han lliurat els Premis de Periodisme.

Entre aquests reconeixements, hi destaquen algunes empreses i personalitats del món del vi. Entre els Premis d’Honor, per exemple, s’ha reconegut la feina d’Álvaro Palacios, propietari del celler amb el mateix nom de Gratallops. “Un dels empresaris més emblemàtics del sector vitivinícola i de la DOQ Priorat en particular, amb vins que són referència a nivell mundial”, en deien a la presentació. Aquest premi també reconeix l’expansió del Priorat gràcies a productors com els que formen part dels anomenats “Cinc Magnífics”, entre els quals hi ha Palacios: René Barbier, Daphne Glorian-Solomon, Josep Lluís Pérez i Carles Pastrana).

En la categoria de premis a empreses, s’ha reconegut a Celler Sant Rafel (DO Montsant), empresa de Pradell de la Teixeta fundada i gestionada per Pilar Just i Xavi Peñas; Celler Piñol (DO Terra Alta), de Batea, que treballa amb cultiu ecològic i amb varietats arrelades al territori com la garnatxa, el samsó o el morenillo, i amb vins guardonats i reconeguts internacionalment; Clos Galena, el celler de Miguel Pérez ubicat a El Molar (Priorat), que produeix sota les marques Clos Galena, Galena, Formiga de Vellut, Crossos i Formiga de Seda; i Clos Montblanc (DO Conca de Barberà), empresa que combina mètodes de vinificació clàssics dels monjos cistercencs amb les darreres tendències del sector vitivinícola.

El projecte de “La Pocavergonya” impulsat des del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre també ha estat reconegut en aquesta edició. Es tracta d’una iniciativa liderada per quatre joves elaboradors de vi de la comarca, dels cellers Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i cooperativa Agrícola de Sant Jaume, a través de la qual han tret al mercat un vi blanc amb aquest nom tan divertit.

Els Premis Cambra a la trajectòria personal han reconegut Eva Prim, enòloga del Celler Ronadelles de Cornudella per la seva tasca i també per la seva dedicació com a prescriptora i divulgadora del vi.

Els Premis de Periodisme Cambra Reus han reconegut “L’hora del vermut Miró”, d’Oriol Margalef, publicat a l’Indicador d’Economia i que explica la realitat de Vermuts Miró i el fenomen "Vermut de Reus" en els darrers anys; i també el documental “Priorat” de David Fernández de Castro, Santi Suárez i Toni Oresanz, que relata la transformació del Priorat des de principis dels anys 80 fins a l’actualitat.

El llistat complet de guardonats es pot consultar seguint aquest enllaç.