El Microscopi estudiarà els limfòcits

Després de tres anys de lluita, El Microscopi el vi solidari creat per l'enòloga Irene Alemany destinarà els beneficis de la seva tercera anyada, la de 2015, a la investigació contra el càncer de mama. Concretament, s'invertirà en un revolucionari estudi sobre la influència dels limfòcits en el sistema immunitari dels pacients. Un projecte valorat en 250.000 euros i que s'ha finançat, en bona part, amb un programa de micromecenatge.

La iniciativa d’El Microscopi va néixer l’any 2014 quan Irene Alemany, enòloga i propietària del celler Sot Lefriec, finalitzava les seves últimes sessions de quimioteràpia per lluitar contra el càncer de mama que li havia estat diagnosticat al juliol de 2012. En agraïment a l’equip mèdic del Programa de Càncer de Mama de l’Hospital Universitari Vall d'Hebron i l’Institut Oncològic Baselga, liderats pel Dr. Javier Cortés, i conscient de la urgència del centre per adquirir un microscopi pel progrés en la investigació i el tractament de la malaltia, va decidir fer el que millor sap: elaborar vi.

Després d’una primera anyada, que va servir per finançar el preuat microscopi, Alemany va seguir amb el projecte i, durant el segon any, va col·laborar amb l’adquisició de càmeres fotogràfiques per complementar les màquines. En el seu tercer any, Alemany i Corrio vol destinar els beneficis d'aquest vi a un estudi sobre els limfòcits infiltrants. Segons el Dr. Cortés, responsable del projecte, "el càncer de mama és la malaltia maligna més freqüent en la dona i la segona en defuncions després del càncer de pulmó".

“Amb l'objectiu d'optimitzar els tractaments - segueix explicant el doctor-, s'han buscat factors pronòstics i predictius de resposta, entre els quals destaca la presència de limfòcits infiltrants de tumor (TILs). No obstant això, la importància que es dóna actualment als TILs rau exclusivament en la seva presència/absència i localització, sense que s'hagi estudiat en profunditat la importància relativa de les diferents subpoblacions ".

Aquest estudi permetrà conèixer la relació dels TILs amb la malaltia. I per això, determinar les subpoblacions infiltrants; fer expansions monoclonals i determinar les citocines que s’hi produeixen; estudiar la funcionalitat de les subpoblacions limfocitàries purificades, i dur a terme el creixement de xenoempelts per valorar la funcionalitat de les cèl·lules T infiltrants.

El Microscopi 2015 és un vi elaborat amb les varietats merlot, carinyena i cabernet sauvignon. No està filtrat, s’utilitzen els llevats propis i bacteris autòctons del raïm per a la fermentació i els tràfecs i l'embotellament es realitzen seguint el cicle de la lluna.

Empreses i professionals han col·laborat de forma desinteressada en el projecte com ara la il·lustradora Antònia Bonell, l’estudi de disseny Pagà Disseny, els doctors Isidre Boguñá, Javier Cortés, Dalila Duarte, José Luis Lirio, Isabel Ruiz, José Pérez, Lluïsa Santacana, Francisco Sagrera i l’agència de comunicació MAHALA/Wine&. El passat mes de juliol, el projecte va rebre un premi de l’Associació Catalana del Sommeliers com a “Millor Iniciativa del Sector”