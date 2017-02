"Els nens tenen penis, les nenes tenen vulva. Que no t'enganyin", es pot llegir en la carrosseria de l'autobús que ha posat en marxa l'associació religiosa. Un missatge que continua: "Si neixes home, ets home. Si neixes dona, ho seguiràs sent". La campanya té l'objectiu de difondre el llibre ¿Sabes lo que quieren enseñar a tu hijo en el colegio?, en el qual "es fa una crida als pares per rebel·lar-se contra les lleis que obliguen a educar en la diversitat sexual". Des d'HazteOir han explicat que es tracta d'una contracampanya a la iniciativa de Chrysallis Euskal Herri, que va posar anuncis al País Basc on es llegia que hi ha "nenes amb penis i nens amb vulves".

Les queixes a les xarxes socials per aquest polèmic autobús que recorrerà diverses ciutats de l'Estat no s'han fet esperar. Aquí en podreu veure una petita mostra, incloses piulades de dirigents polítics:

Los fundamentalistas de Hazte Oir no tienen decencia

Ni cerebro

Tú eliges quién eres y cómo amas

Que los que venden odio no te engañen pic.twitter.com/2yS2zdi8WS — Pablo Echenique (@pnique) 27 de febrer de 2017

Esperem que l'@ajsantcugat estigui a l'alçada i seguint els compromisos de mocions aprovades (https://t.co/aiDl5nNIGr) i no el deixi entrar — CUP Sant Cugat (@cupsantcugat) 28 de febrer de 2017

Esta es ruta de buses de #Transfobia HazteOir x 10 ciudades España incitando al odio de niñxs trans ¿@policia y @interiorgob hacemos algo? pic.twitter.com/zlqDlWm2mg — Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 27 de febrer de 2017