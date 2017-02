| Somatemps

'Somatemps' i 'Unidos, sí' han convocat per aquest divendres una concentració davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona -situada al carrer Mallorca 278, cantonada amb carrer Roger de Llúria- amb la intenció de lliurar un document dirigit a la premsa i a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, on s'especificaran "les formes d'intervenció que ha de realitzar el Govern d'Espanya davant el manifest repte secessionista de la Generalitat de Catalunya". A més, la concentració vol ser una "manifestació de la fractura social que està provocant el govern autonòmic de l'Honorable Sr. Carles Puigdemont, en reiterar la seva intenció de convocar un referèndum no pactat sobre la hipotètica independència de Catalunya".