El líder d'EnComúPodem (ECP), Xavier Domènech, es desplaçarà aquest dimarts a Brussel·les per buscar aliances europees a favor d'un referèndum "efectiu" a Catalunya . Fonts de la confluència han explicat a Europa Press que el viatge respon al fet que consideren que "el reconeixement internacional és una de les garanties necessàries perquè el referèndum sigui vinculant i efectiu". "Mentre alguns ens acusen de quedar-nos quiets, en espera, el nostre portaveu va a Brussel·les a buscar suports perquè el referèndum no només es faci, sinó que sigui efectiu", han dit les mateixes fonts. Domènech es reunirà amb diversos representants de l'esquerra europea per defensar un referèndum que compleixi "les tres regles democràtiques": reconeixement internacional, participació majoritària i implicació jurídica i política. Entre altres representants, es reunirà amb els vicepresidents del Parlament Europeu Dimitros Papadimoulis (Syriza) i Ulrike Lunacek (Verds-ALE), i els eurodiputats Ska Keller (Verds-ALE), Emmanuel Maurel, Sergio Coferatti, Elly Schlei (S&D), Marisa Matias i Curzio Maltese (GUE-NGL).

El partit "ha avançat molt"

ECP defensa que ha avançat molt buscant aliances a l'Estat a favor del dret a decidir a Catalunya, "havent aconseguit representar a dia d'avui una força sense precedents de cinc milions de vots a Espanya" amb un suport inequívoc a la celebració d'un referèndum efectiu. "També creiem que estem fent una feina parlamentària amb l'objectiu de democratitzar l'Estat que camina en aquesta direcció", sent l'últim exemple la proposta de creació d'una Comissió sobre la Crisi Territorial on es pugui discutir el dret a decidir a l'Estat, afegeix. ECP creu que ha arribat el moment de fer un pas més i buscar el reconeixement internacional a Europa, "on el Govern de Convergència segurament no arriba a causa de mantenir un full de ruta excessivament escorat a la dreta i una concepció de la sobirania que exclou les classes populars". El viatge de Domènech coincideix amb la recollida de suports al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum i "el convenciment profund que cal recollir tant suports al nostre país com fora per a l'exercici de la plena sobirania de Catalunya".