| ACN Centenars de persones s’han concentrat aquest dilluns a partir de dos quarts de vuit del vespre en diferents punts de Catalunya per donar suport a Francesc Homs el dia en què s’ha iniciat el judici al Tribunal Suprem contra l'exconseller de la Presidència i diputat al Congrés pel PDeCAT acusat dels delictes de prevaricació i desobediència pel procés participatiu del 9-N. Les concentracions, convocades per les entitats sobiranistes, s’han dut a terme a davant la delegació del govern espanyol de Barcelona i a les subdelegacions del govern estatal de Girona, Lleida i Tarragona i també en altres localitats com Tortosa o Taradell (Osona), el poble natal de l’exconseller.











A crits de 'Fora, fora, fora la justícia espanyola', 'Votarem' i 'Tots som 9-N', unes 500 persones s'han concentrat a Barcelona a la cruïlla dels carrers Mallorca i Roger de Llúria de Barcelona, davant de la delegació del govern espanyol. Els manifestants, concentrats per les entitats sobiranistes, han lluït pancartes amb lemes com 'Judici immoral' i 'Les urnes no es jutgen'. A l'inici de la concentració, i flanquejat per la vicepresidenta de l'ANC, Natàlia Esteve, el diputat de CSQP Joan Josep Nuet, membre de la Mesa favorable al dret a decidir però finalment no querellat per la Fiscalia per permetre la resolució del referèndum unilateral, ha llegit el manifest en contra la judicialització de la política i en suport a l'exconseller Francesc Homs, jutjat des d'aquest dilluns al Suprem pel procés participatiu 9-N. "Utilitzar els tribunals per impedir el debat polític i criminalitzar els representats sorgits de les urnes és impropi d'un sistema democràtic, atempta contra el pluralisme polític i en conseqüència esdevé inacceptable per a qualsevol democràcia", ha assegurat Nuet, ovacionat pels manifestants. "Davant d'un nou intent de frenar un referèndum necessari refermem la voluntat majoritària dels ciutadans de decidir a les urnes lliurement el nostre futur com a poble: cap judici ni cap inhabilitació podran aturar el clam democràtic de la nostra societat", ha reblat.