En un termini d’entre deu i vint anys tot el vídeo es consumirà a través d’internet

El creador de Netflix ha assenyalat que la competència entre els diversos actors del sector - com Amazon o Youtube - i els avenços en la tecnologia del ‘streaming’ impulsaran aquesta revolució de la televisió per internet. D’altra banda, el conseller delegat de la firma nord-americana ha defensat que un servei “assequible” com Netflix és un bon instrument per lluitar contra la pirateria de continguts audiovisuals a internet. “És molt excitant saber que Netflix està disponible a tot el món i que participa en una competició a tots els països en aquest meravellós sector audiovisual”, ha afirmat Hastings durant la conferència.

L’emprenedor de Massachusetts ha apuntat que la seva plataforma compta amb “l’ambició de tenir el millor contingut que es pugui oferir i sense retards en els llançaments. Hem portat la televisió allà on sempre hauria d’haver estat, permetent que l’usuari tingui sempre els continguts a la seva disposició”.