JxSí proposa al Parlament limitar els aforaments i eliminar els indults

JxSí ha presentat al Parlament una bateria de 58 propostes per fer front a la corrupció i millorar la qualitat de la democràcia entre les quals es recullen canviar la llei per "limitar o eliminar els aforaments" dels càrrecs electes .

Bústies ètiques

El grup sobiranista també proposa debatre sobre la generalització de les bústies ètiques", on els ciutadans puguin fer arribar les seves denúncies, i també la protecció i incentivament que ha de tenir la figura del denunciant anònim.

Propostes de la CUP

La CUP va presentar les seves propostes fa dues setmanes, un centenar en total, i el diputat 'cupaire' Benet Salellas va retreure al Govern no haver complert els punts de la seva moció per a la 'Corrupció zero' que va aprovar el Parlament mesos enrere. "Per exemple, que la Generalitat es personés en els casos de corrupció, i no ho ha fet", va criticar Salellas, que va assegurar que el seu grup hagués pogut presentar mil propostes.