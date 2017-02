Homs, a la sortida del TS: “Estic tranquil”

| ACN

El portaveu del PDeCAT a Madrid, Francesc Homs, ha assegurat estar “tranquil” en sortir del Tribunal Suprem (TS) el primer dia del judici contra ell sobre el 9-N. Homs ha abandonat l’alt tribunal poc després de les sis de la tarda acompanyat de la seva dona i el diputat del PDeCAT, Jordi Xuclà, entre d’altres. En la primera jornada del judici, a banda d’Homs també hi han declarat els testimonis proposats per la Fiscalia: Bernat Rigau, Josep M. Descó, Josefa Martín, Jordi Escalé, Felip Puig, Daniel Ramón Martínez de Obregón, Joan Còdol i Isabel Vidal. El judici es reprendrà aquest dimarts amb més testimonis demanats per la Fiscalia i a la tarda serà el torn de l’expresident de la Generalitat Artur Mas.