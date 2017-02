Graven amb una càmera oculta la reacció de la gent davant una discriminació racista

SOS Racisme ha llançat una campanya de sensibilització per denunciar la situació de racisme que pateixen moltes persones al país. La campanya parteix d’una gravació amb càmera oculta que capta reaccions reals de persones anònimes davant un fet racista. El vídeo comença amb les imatges d’una paradeta de Barcelona on s’anuncia el sorteig d’unes nits en un hotel i quan s’acosta una noia amb vestimenta àrab demana poder participar però quan vol apuntar-s’hi la promotora del concurs li respon que no queden butlletes i que està pensat “per un altre tipus de públic, per gent d’aquí, gent normal que va a aquests llocs”.

L’escena recull una situació racista recreada per dues actrius. L'enregistrament es va realitzar el passat 14 de febrer i hi van participar 40 persones anònimes en 23 escenes. Davant les respostes de la promotora molts ciutadans decideixen no participar en aquest concurs. En paral·lel i una vegada finalitzada l'escena un grup d'activistes de l'ONG desvetllaven l'artificialitat del fet explicant l'objectiu de l’spot a les persones que havien viscut la discriminació.