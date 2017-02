Els Mossos alerten de la difusió d'un vídeo de pornografia infantil

Divendres passat dues dones marroquines, de 36 i 43 anys i veïnes de Vilanova i la Geltrú, van ingressar a presó preventiva com a presumptes autores d’un delicte de possessió i distribució de material pornogràfic de menors. D’altra banda, s’han interposat dues denúncies més a les comissaries de Santa Coloma de Gramenet i Barberà del Vallès per part de persones que han rebut aquest mateix vídeo.

Els denunciants, que també són d’origen àrab, han informat a la policia que coneguts seus han rebut l’arxiu i l’estan reenviant perquè va acompanyat d’un àudio en àrab que apel·la a difondre el vídeo per tal que la mare reconegui el menor, tot i que no se li vegi la cara. En la gravació no s’observa res que permeti identificar ni la víctima, ni l’autor, ni tampoc el lloc dels fets i, per això, els Mossos ha obert una investigació per tal d’esclarir els fets.