Clavero Arévalo: “S’ha de jutjar Homs, les urnes de cartró també són il·legals”

| G.A

Manuel Clavero Arévalo (Sevilla, 1926) ha passat a la història d’Espanya com l’artífex del ‘café para todos’, tot i que aquesta idea ja quedava reflectida en la Constitució. Una Constitució que invoca per recordar als catalans independentistes que els seus plans secessionistes mai no es duran a terme. En declaracions a El Món, qui va ser ministre adjunt per a les Regions i després ministre de Cultura (entre el 1977 i el 1980) per la UCD, avisa que “la Constitució espanyola prohibeix qualsevol consulta sobre la sobirania d’Espanya, i això inclou també les urnes de cartró que es van posar tot i que el Tribunal Constitucional havia avisat el Govern català”. És per aquesta raó que Clavero Arévalo troba “totalment normal” que Francesc Homs declari davant del Tribunal Suprem: “Aquelles urnes de cartró que Homs va contribuir a posar són tan il·legals com les que pretenen posar ara, la legalitat ens obliga a tots, i si el Suprem l’inhabilita per no haver acatat la Constitució, ell haurà de ser respectuós amb la llei”, sentencia a El Món.

Sobre el procés participatiu del 9N que jutgen el TSJC i el Tribunal Suprem, Clavero Arévalo, que és catedràtic Dret Administratiu i advocat, afegeix que “el resultat d’aquell referèndum de cartró va ser favorable als catalans que no són separatistes, perquè la majoria no van voler votar”, motiu pel qual assegura que no entén “la dèria dels polítics catalans” per defensar aquella consulta.