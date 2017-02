La Fundació Franco recorda "la victòria del Generalíssim sobre la barbàrie"

| Jordi Borràs

La Fundació Franco (FNFF) considera que el dictador "té dret" a estar sepultat al Valle de los Caídos perquè aquell monument va ser "promogut per ell per tancar les ferides d'aquella bogeria [la Guerra Civil]". Segons la FNFF "els màrtirs d'aquells anys van ser màrtirs del marxisme, del socialisme, de l'anarquisme i del secessionisme" que, afirmen, "volen acabar amb el Valle de los Caídos".

Per justificar l'aixecament de 1936, els franquistes citen "la revolució d'octubre de 1934 a Astúries, protagonitzada pel PSOE contra el govern republicà, juntament amb la proclamació d'independència de Catalunya protagonitzada per l'ERC de Luis [sic] Companys". Acabada la Guerra Civil, la FNFF considera que la dictadura franquista "va suposar la fi de la persecució i dels milers de crims comesos contra els catòlics per aquelles turbes i aquell govern".

La FNFF és una entitat a la qual l'Estat espanyol li reconeix caràcter d'"interès públic" perquè, al seu entendre, fa una "activitat benèfico-docent i cultural". És per això que els donatius que rep es beneficien de desgravacions fiscals molt importants, que van des del 50% fins el 75% del total de la contribució.