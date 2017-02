Demanen quatre anys de presó per a Narcís Serra pels sous de Catalunya Caixa

| Congreso

La Confederació intersindical de caixes (CIC), que exerceix d'acusació particular en el cas dels sous desproporcionats de Catalunya Caixa, ha demanat deu anys de presó per a l'exdirector de Catalunya Caixa Adolf Todó i quatre pel que era president Narcís Serra. En el seu escrit atribueixen a Todó un delicte d'apropiació indeguda i un altre d'administració deslleial, per la qual cosa li demanen més pena, i a l'exministre Narcís Serra i altres 40 consellers només els acusen del delicte d'administració deslleial.

Consideren que dos acords dels Consells d'Administració de Catalunya Caixa de 19 de gener del 2010 i de 13 d'octubre d'aquest any en els quals es van aprovar increments salarials del comitè de direcció "van perjudicar enormement l'entitat". Afirmen que amb aquestes retribucions l'entitat va contreure obligacions "que van contribuir a la crisi financera" que va patir i que la va portar a l'aplicació d'un expedient de regulació d'ocupació en el qual es van destruir 1.630 llocs de treball i el tancament de 395 oficines.