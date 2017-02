L'Audiència de Madrid avala que es pugui obrir judici oral pel cas del fals compte de Xavier Trias

L'Audiència remarca que no està "clarament descartada l'existència de la infracció penal", ja que en cap moment s'acredita la veracitat d'allò publicat en aquest diari l'octubre del 2014.

Es recorda que hi ha un informe de la Direcció General de la Policia espanyola que assegura que no hi ha cap document que atribueixi a Trias la titularitat del compte en qüestió, tot i que els periodistes citaven fonts del Ministeri de l'Interior. "En el recurs no es desvirtuen els indicis de criminalitat existents", continua l'Audiència, que considera que la valoració final del cas s'haurà de dur a terme en un judici. "El procés ha de continuar, sense perjudici del posterior judici complet", conclou.