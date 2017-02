Augmenten fins a 87 els cadàvers de gossos i gats trobats en un bosc de Tossa de Mar

| Agents Rurals

Augmenten fins a 87 els cadàvers de gossos i gats localitzats pels Agents Rurals a una zona boscosa de cala Salionç, a Tossa de Mar (Selva). Segons informa el cos, l'indret on es trobava el dipòsit està situat a la part posterior d'un xalet propietat d'un familiar de la veterinària de Vidreres Natàlia Ràfols, inhabilitada per mala praxi i condemnada a pagar una multa. Una patrulla d'Agents Rurals, alertats per la forta olor, va descobrir els residus el gener passat mentre feia un recorregut a peu. Els animals, que es trobaven dins bosses de forma individual, estaven en diferents estats de descomposició. Els agents van identificar les bosses –la majoria contenien gossos-, van fer un rastreig amb detector de microxips (19 animals tenien l'identificatiu) i van traslladar els cadàvers a un centre d'incineració. La fiscalia especialitzada en Medi Ambient ha obert diligències contra la veterinària per delictes de desobediència, falsificació documental i estafa.