Els gihadistes filipins d'Abu Sayyaf decapiten un ostatge alemany

El ministre d'Exteriors de Filipines, Perfecto Yasay , ha explicat aquest dilluns, des del Consell de Drets Humans de Nacions Unides, que l 'alemany podria haver estat executat perquè estava malalt i suposava una càrrega per als milicians islamistes . Els serveis d'Intel·ligència de Filipines van alertar durant el cap de setmana que Kantner podria haver estat executat a les illes Jolo 30 minuts després que expirés el termini, a les 15.00 del diumenge (hora local), per pagar el seu rescat, 30 milions de pesos (600.000 dòlars).

El Ministeri d'Exteriors d'Alemanya ha reconegut que "no existeixen dubtes" sobre l'execució de l'ostatge. "Estem profundament commocionats per l'acció inhumana i cruel dels assassins", ha declarat un portaveu.

Segons l'assessor presidencial per al procés de pau, Jesus Dureza, es van fer trucades d'última hora als segrestadors perquè alliberessin l'ostatge i les forces de seguretat van llançar operacions per intentar rescatar-lo. El dissabte, l'Exèrcit filipí va llançar atacs aeris contra possibles amagatalls d'Abu Sayyaf en una zona boscosa de la ciutat de Patikul on es creu que s'amagaven els 60 combatents. També es van desplegar centenars d'efectius sobre el terreny. "Condemnem enèrgicament aquest acte de barbàrie sobre una altra víctima de segrest", ha dit Dureza en un comunicat. "El terrorisme no té cabuda en un país com el nostre i hem d'enfrontar-lo cada vegada que tregui el seu cap lleig", ha ratificat.

Referent a això, Yasay ha demanat ajuda a la comunitat internacional perquè Filipines pugui aconseguir la tecnologia necessària per trobar els més de 20 ostatges que les autoritats de la nació asiàtica estimen que Abu Sayyaf encara té en el seu poder, d'acord amb Reuters.

Kantner, de 70 anys d'edat, va ser segrestat quan navegava amb el seu iot pel sud de Filipines, unes aigües perilloses per la presència d'Abu Sayyaf i altres grups armats dedicats a la pirateria. Els gihadistes van matar la seva dona, de 59 anys, quan va intentar resistir-se. L'any passat el grup armat va decapitar dos canadencs a Jolo però va alliberar els seus dos companys, una dona filipina i un home noruec. Abu Sayyaf ha obtingut desenes de milions de dòlars en els últims anys gràcies al pagament de rescats.