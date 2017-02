| PSOE-Cuenca

"Jo admeto tots els fets que vostè m'incrimina i fins i tot podria afegir-ne més. Sempre vaig tenir l'encàrrec del Govern d'ajustar-me a la legalitat i de no cometre cap tipus de delicte”. Així de contundent ha estat el diputat Francesc Homs davant de les preguntes de la fiscalia en el judici pel 9N, en què se l’acusa de prevaricació i desobediència amb una pena de nou anys d’inhabilitació. Una innocència que no comparteixen d’entrada ni PP, ni PSOE ni C’s, que van donar el vistiplau a la Comissió de l’Estatut del Diputat per a la tramitació del suplicatori demanat pel Suprem per tal de poder investigar l’ara portaveu del PDeCAT per l’organització del procés participatiu del 9N.

El portaveu de la Comissió de l’Estatut del Diputat al Congrés, Luis Carlos Sahuquillo, explica en declaracions a El Món que “seria una injustícia que el senyor Homs, pel fet ser aforat no hagués de comparèixer davant del Suprem, perquè no va respectar una decisió del Tribunal Constitucional. A més a més, seria una injustícia per als seus companys –Mas, Ortega i Rigau- que estan sent jutjats pel TSJC per la mateixa raó”. Assegura que va llegir íntegrament l’expedient del Suprem per demanar al Congrés dels Diputats poder jutjar Homs, i denuncia que “els independentistes i també Podemos pretenen enganyar la societat fent creure que al senyor Homs se’l jutja per posar les urnes. Això és completament fals, si es troba al banc dels acusats és perquè no va acatar el Tribunal Constitucional”, argumenta a El Món.