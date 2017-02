Barcelona comença a retirar les últimes plaques franquistes d'habitatge

Nou Barris i Gràcia han començat aquest dilluns a retirar totes les plaques d’habitatge franquistes que encara es conserven en edificis construïts durant la dictadura . Es tracta de la fase final de la feina feta els últims mesos pels dos Districtes per localitzar i classificar aquest tipus de simbologia franquista present a la via pública, la gran majoria a façanes d’habitatges privats, i procedir a eliminar-la. El govern d'Ada Colau considera que les referències franquistes a l’espai públic són "contràries a la democràcia, la llibertat i la solidaritat, i representen una infracció moral no només envers la memòria de les víctimes del feixisme i persones que van patir la repressió de la dictadura a l’Estat entre 1936 i 1975, sinó per al conjunt de la ciutadania".

Per Ricard Vinyes, comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona, l’inici de la retirada de les plaques “és important des del punt de vista memorial perquè procedim a retirar unes plaques que moltes entitats de la ciutat, de manera reiterada, havien demanat que fossin eliminades de l’espai públic.” Per la seva part, Eloi Badia, regidor del districte de Gràcia, ha expressat que amb aquesta iniciativa “donem normalitat a una qüestió que fa més de 40 anys que arrossegàvem, i procedim a recuperar l’expressió democràtica de no tenir simbologia d’enaltiment feixista als carrers de la nostra ciutat”. Per últim, la regidora del districte de Nou Barris, Janet Sanz, també ha volgut ser contundent a l’hora de valorar la retirada de les plaques i ha afirmat que “és inacceptable i anacrònic que a la nostra ciutat continuï havent-hi referències a l’autoritarisme i al poder feixista que va representar el franquisme. Les entitats del districte de Nou Barris van demanar a l’Ajuntament ser proactius per fer un espai públic amb símbols de democràcia, llibertat i fraternitat i retirar la simbologia de la dictadura franquista”.

Per això, al districte de Nou Barris es trauran un total de 204 plaques, i a Gràcia, 163 , amb l’objectiu d’eliminar totes aquestes referències amb l'objectiu de "garantir que l’espai públic sigui un entorn de socialització i educació on es posin en valor les tradicions populars i democràtiques". La retirada es durà a terme després que els dos Districtes hagin elaborat un cens per identificar-les i hagin avisat per carta als veïns de la voluntat d’eliminar-les. L’Ajuntament de Barcelona es farà càrrec dels costos d’eliminar-les i d’arranjar l’espai on estaven col·locades.

Cens de Nou Barris



Durant el juliol passat, un equip de sis persones sense feina de l’Assemblea d’Aturades i Aturats de Nou Barris va elaborar, per encàrrec del Govern del Districte, un mapeig exhaustiu de les plaques franquistes instal·lades en les façanes dels edificis del districte. Van visitar 732 adreces on inicialment l’Ajuntament tenia inventariades les plaques en els diferents barris, algunes d’aquestes ja desaparegudes i altres que no havien sigut detectades. D’aquestes, es va detectar que encara hi ha repartides per Nou Barris 232 plaques d’habitatges construïts durant el règim franquista, i la resta ja han estat extretes. Un cop inventariades i documentades, al desembre passat es va adreçar una carta a les comunitats de propietaris dels edificis on s’indicava la voluntat del Govern de retirar-les. Del total de 232 plaques, ara es farà efectiva la retirada de 146 que s’han pogut notificar i incorporen els símbols falangistes del jou i les fletxes, que són les que es poden eliminar en base a la Llei 52/2007 de Memòria Històrica. A banda, el Districte continua el procés per poder notificar la intenció de retirar 58 plaques més ubicades en edificis de comunitats de propietaris amb qui no s’ha pogut contactar. Finalment, les 28 plaques restants del total de 232 que es van inventariar a l’estiu no incorporen símbols feixistes i, per tant, no es trauran.



Nou Barris, doncs, impulsa l’eliminació d’un total de 204 plaques que començaran a retirar-se aquest dilluns pel barri de la Guineueta. Les feines d’eliminació i arranjament dels espais que ocupen les plaques les faran quatre persones provinents dels Plans d’Ocupació municipals. La retirada de plaques s’incloïa en la Mesura de Govern del programa per a la dignificació i la recuperació de la Memòria Històrica de Nou barris, presentada el desembre de 2015. S’hi recollien altres actuacions com revisar el nomenclàtor del Districte, i, en aquest sentit, la plaça de Llucmajor ja s’ha rebatejat com a plaça de la República. A més, es treballa per obrir el nomenclàtor a persones, entitats i associacions defensores de llibertats i protagonistes de diferents lluites, i a les víctimes del feixisme, com els assassinats, exclosos, vençuts, resistents, deportats i exiliats. Paral·lelament, s’hi preveia potenciar les rutes històriques pels barris i fer una sèrie d'actes envers la memòria històrica de Nou Barris. Alguns ja s’han celebrat, com l’homenatge a Salvador Puig Antich a la plaça que du el seu nom i una exposició del fotògraf Kim Manresa sobre els barris de Nou Barris de 1973 a 1983.





Inventari de Gràcia



Al setembre passat, el districte de Gràcia va fer l’encàrrec de revisar l'inventari a les persones que van formar part dels Plans d’Ocupació del consistori, amb l’objectiu que actualitzessin el cens que es va fer d’aquest element de simbologia franquista a l’any 2007. El treball de camp es va realitzar durant dos mesos. L’inventari va localitzar 166 plaques. Al 2007, n’hi havia 395. El districte va enviar cartes a les comunitats de veïns dels 166 edificis perquè procedissin a la seva retirada. També se’ls va comunicar que si en el termini d’un mes no havien expressat l’opinió contrària, es procediria a retirar-la d’ofici, assumint el cost íntegre de la retirada i de l’arranjament de la façana si s’escau. De totes les comunitats contactades, només dues d’elles van entrar la instància al districte comunicant la seva disconformitat; i una comunitat va aportar documentació perquè quedés constància que el que s’havia inventariat com a símbol franquista (un escut a la façana), no ho era.