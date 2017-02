El PP acusa l'independentisme català de buscar "un victimisme oportunista"

Precisament, aquest dilluns declara davant el Suprem l'exconseller Francesc Homs pel seu paper en la consulta sobiranista celebrada el 2014, que ha arribat a dir que si el procés judicial del 9N acaba amb condemnes serà "la fi de l'Estat espanyol". Després d'assenyalar que Espanya és un país democràtic en el qual "tots estan sotmesos a la llei", que és la que "garanteix els drets de tots els ciutadans", Maíllo ha recalcat que són els tribunals de justícia els que tenen l'"última paraula" i ha agregat que "no es pot apel·lar a la democràcia per infringir la llei".

El procés independentista no va "enlloc"

Maíllo també ha indicat que el procés independentista "no va enlloc i no avança" sinó que "cada vegada està més afeblit. Al final vencerà el conjunt dels ciutadans i l'Estat de Dret", ha manifestat, per afegir que el Govern de Mariano Rajoy estendrà la mà per resoldre els problemes reals de la gent però no sobre el referèndum d'independència.

Sobre una possible reunió entre Mariano Rajoy i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, Maíllo ha afirmat que està "constatada" la voluntat de diàleg de l'Executiu del PP, però per millorar els serveis públics de la gent i del que els preocupa, però no per a una "ruptura unilateral".

Es necessita "estabilitat"

Quant a si seria millor unes noves eleccions autonòmiques a Catalunya, Maíllo ha indicat que hi ha hagut molts comicis en aquesta regió en els últims anys i ha evitat entrar en aquesta qüestió, si bé ha dit que el PP és partidari de "l'estabilitat". En aquest sentit, ha assenyalat que a Catalunya es necessita "estabilitat" i "moderació", així com que el Govern català no estigui sotmès a un partit com la CUP, un partit "radical, antieuropeu i antisistema". "El problema és que la Convergència moderada de tota la vida ara és ostatge d'un partit radical", ha lamentat.