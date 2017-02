JxSí registra una reforma del reglament del Parlament que permeti tramitar una desconnexió exprés

JxSí ha registrat al Parlament una modificació del reglament de la cambra que permeti una tramitació exprés de la llei de desconnexió en cas que es presenti com a proposició de llei, és a dir, que la registrin els grups parlamentaris. Segons ha avançat l’Ara , és una de les opcions que JxSí està preparant preveient que el Tribunal Constitucional (TC) actuarà contra la llei de transitorietat jurídica que té com a objectiu establir una nova legalitat catalana.

El reglament actual del Parlament permet que una llei presentada pel Govern es pugui tramitar per lectura única però no ho permet en cas que la registrin els grups parlamentaris i, per tant, es faci a través d’una proposició de llei. Segons fonts de JxSí, és necessari tenir moltes opcions a punt.