Pau Donés: "La gasolina de la meva vida és la il·lusió"

| ACN

“No faig coses que no m’il·lusionin”, ha deixat clar Pau Donés aquest dilluns, durant la presentació a Barcelona del seu triple projecte ’50 Palos’. I la seva il·lusió és ara tornar als escenaris després dos anys batallant contra un càncer del qual encara es recupera. A banda d’enfrontar-se a la malaltia, Donés ha dedicat aquest temps a escriure un llibre amb 50 reflexions sobre la vida i a enregistrar un disc amb els èxits del grup per a veu, piano, violoncel i contrabaix. La gira que iniciarà amb Jarabe de Palo el proper 21 de maig al Liceu reprendrà les cançons de sempre “però tal i com van néixer. Un ‘tour’ estatal en què Donés té ganes de comunicar-se i explicar coses al públic, “per passar una bona estona” i sense abusar de la seva experiència vital més dura i recent.