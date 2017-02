Podem defensa el suport a Homs perquè creu que si cal jutjar CDC és per corrupció

La portaveu d'Units Podem al Congrés, Irene Montero, ha defensat les mostres de suport rebudes per l'exconseller de la Presidència i actual portaveu parlamentari de PDeCAT, Francesc Homs, en la seva arribada al Tribunal Suprem i ha apuntat que si als membres de la CDC cal jutjar-los per alguna cosa "és per corrupció", no per treure les urnes al carrer. En roda de premsa a la Cambra baixa, ha respost així preguntada pel suport que l'expresident Artur Mas i alguns membres de l'actual Govern català han donat aquest dilluns a Homs a la seva arribada a la seu del Suprem, que el jutja per la seva participació en la consulta independentista del 9N.

Després de deixar clar que Podem "sempre" estarà a favor de l'exercici de tots els drets democràtics, Montero ha posat l'accent en la necessitat de donar solucions polítiques a problemes polítics perquè "judicialitzar-los" com s'està fent suposa, al seu judici, "una mala gestió de la democràcia". "Un 80 per cent dels catalans vol expressar-se democràticament, per la qual cosa a les persones que formen part de l'antiga CDC si cal jutjar-les per alguna cosa és per corrupció, per haver comesos delictes relacionats amb les trames del 3% o per haver privatitzat els serveis bàsics a Catalunya, però per descomptat no per posar urnes", ha assenyalat.