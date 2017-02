El PSC adverteix Homs que ha de "fer front a les conseqüències dels seus actes" pel 9-N

El secretari d'Organització del PSC , Salvador Illa, ha advertit al portaveu del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs , que "ningú, i menys un càrrec electe, pot rebutjar les conseqüències dels seus actes, s'hi ha de fer front". Així entenen els socialistes el judici sobre el 9-N que ha arrencat aquest dilluns al Suprem contra l'exconseller de la Presidència per "haver desobeït una resolució del Tribunal Constitucional". Tal com ja van apuntar en el cas d'Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, els socialistes consideren que els judicis pel 9-N són "una demostració fefaent del fracàs de la política" i ho atribueixen tot plegat a la manca de "diàleg i de negociació". L'única via que veuen per escapar d'un "carreró sense sortida". Illa també ha recordat que el 9-N no va tenir cap "resultat tangible" ni un "efecte pràctic" per a la ciutadania: "Va ser estèril".

Per als socialistes, "els problemes polítics es resolen amb política i no als tribunals" i per això un cop més han emmarcat el judici per al procés participatiu del 9-N del 2014, tant al Suprem com al TSJC, en un "fracàs de la política". En una crida per al diàleg i la negociació, però, el secretari d'Organització del PSC ha advertit també Homs que "ha de fer front a les conseqüències que comporten les decisions que un ha pres".





Sense entrar al contingut de la declaració d'Homs al Suprem, Illa ha assegurat que el 9-N no va tenir cap conseqüència ni cap "resultat tangible" per als catalans. "No va tenir cap efecte pràctic, des d'aquest punt de vista va ser estèril", ha reblat en roda de premsa aquest dilluns.