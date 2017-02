En aquest sentit, Bosch ha dit que "no seria just que es negués un anhel de llibertat per aquests temes judicials", i ha afirmat que "sempe" han defensat "un país més just i més net", motiu pel qual "estem fent el que estem fent", ha apuntat.

El cap de files d'ERC a la capital catalana també ha fet una crida a assistir a un "gran acte" que preparen els republicans per dissabte, sota el títol "Guanyem la República, fem-ho!", per encarar el referèndum del setembre. Segons Bosch, en aquest acte que esperen que sigui multitudinari "s'expressarà ben fort que farem un país nou més just i democràtic".