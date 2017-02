L’expresident del govern espanyol José María Aznar creu que l’Estat hauria d’aplicar l’article 155 de la Constitució a Catalunya si és “indispensable” i ha defensat que fer complir la llei “no és un xoc de trens”. En una entrevista ‘Expansión’, l’expresident no veu necessari una reforma de la Constitució i aposta per recentralitzar algunes de les competències de les autonomies per poder fer una reforma fiscal, educativa i laboral. Aznar assenyala que hi ha moltes persones a Espanya que van tenir la sensació d’un “cert consentiment” en la consulta del 9-N i creu que la solució a l’actual situació és una “política sòlida en defensa la Constitució”. Segons l’expresident, Catalunya ja està fracturada i considera “letal” que “la il·legalitat acabi sent la norma acceptada”.

Aznar defensa que la llei s’ha d’aplicar en un moment determinat en què s’arriba al “desafiament definitiu” i preguntat explícitament per l’article 155 que permet la suspensió de l’autonomia, respon: “Si fos indispensable, sí, hauria de ser aplicat, i s’hauria d’aplicar”. Segons el diagnòstic d’Aznar, Catalunya ha de complir tres condicions perquè es pugui produir el diàleg. Primer, Catalunya hauria de renunciar a qualsevol ambició secessionista; en segon lloc, restablir el pacte i la lleialtat constitucional; i finalment, tenir un comportament d’acord amb l’estat de dret. “El pitjor de l’estat de dret és no aplicar-lo. És que no s’apliqui i que la il·legalitat acabi sent acceptada. Això és letal”, ha afegit.



En referència a la consulta del 9-N, Aznar ha assenyalat que hi ha molts espanyols que tenen la sensació que va haver un “cert consentiment” i això, segons l’expresident, danya molt la credibilitat de l’Estat. Aznar defenses que l’estat de les autonomies ha tingut “més avantatges que inconvenients” i considera que l’any 2000 el sistema va arribar al seu límit. En aquest sentit, recorda que ja va advertir llavors dels perills de sobrepassar la línia i proposa com a antídot una “sòlida política en defensa de la Constitució”. En l’àmbit de les reformes, Aznar aposta per una reforma fiscal integral que baixi l’IRPF i pugi l’IVA i ha avisat que l’actual sistema de pensions no és sostenible. Segons l’expresident, l’edat de jubilació s’ha de situar en els 70 anys.