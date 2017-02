Bosch critica el judici a Homs: "No hem de portar les urnes a judici, les hem de portar a la gent"

| ACN

El portaveu d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha comparegut aquest dilluns per criticar el judici contra Francesc Homs. El que va ser diputat al Congrés per la formació republicana ha reiterat que el judici per posar les urnes és "una acció totalment antidemocràtica", i ha recordat que una comitiva del seu partit acompanyarà el diputat del PDeCAT a Madrid al judici.