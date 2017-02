| Europa Press

La portaveu d’EH Bildu al Congrés, Marian Beitialarragonitia, ha expressat el seu suport al portaveu del PDeCAT a Madrid, Francesc Homs, a les portes del Tribunal Suprem (TS) pel judici del 9-N i ha criticat la “poca capacitat política” del govern espanyol. Ha afegit que és “lamentable” haver arribat fins a un judici, tot i que ha afirmat que no era “cap sorpresa” aquesta manera d’actuar del govern espanyol. En aquest sentit, ha criticat que el govern espanyol està “entossudit” en vulnerar el “dret democràtic bàsic” que suposa el dret a decidir i ha denunciat que no posa “ni una oferta democràtica ni per a Catalunya ni per a Euskal Herria” sinó que actua “via amenaces i judicialització de la política”.