El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha demanat "normalitat" davant el procés judicial que afronta per la consulta del 9 de novembre el portaveu del PDeCAT, Francesc Homs, ja que, segons ha dit, està sotmès a la llei com els 46 milions d'espanyols. A més, li ha recordat que Espanya té "molt bona salut", després que el diputat de l'antiga Convergència vaticinés "la fi de l'Estat espanyol" si és condemnat en aquest judici. "Això són coses que ha dit el senyor Homs probablement sense pensar gaire. Aquí el més important és que els tribunals actuïn i tots n'acatem les resolucions", ha declarat Rajoy al final de l'esmorzar informatiu organitzat per Europa Press amb el president del PP andalús, Juan Manuel Moreno, on han assistit diversos presidents del Congrés i el Senat, ministres, i els sots-secretaris generals del PP, entre d'altres.











El dia abans de ser jutjat al Tribunal pel seu paper en la consulta sobiranista celebrada el 2014, quan era conseller, Homs va afirmar que si el procés judicial del 9-N acaba amb condemnes, serà "la fi de l'Estat espanyol" perquè, en la seva opinió, es constatarà que "la democràcia pot ser castigada amb el Codi Penal". A més, va dir que creu que es tracta d'un judici innegablement polític". Davant d'aquestes declaracions, Rajoy ha destacat que Espanya té "molt bona salut", és la "nació més antiga d'Europa" i hi ha "una voluntat molt majoritària de continuar junts". "Crec que que hi ha un projecte d'Espanya molt il·lusionant de cara al futur", ha exclamat, després de recordar la "crisi molt greu" que han superat. En aquest sentit, el president del govern espanyol ha assenyalat que Europa es mira Espanya com un país que ha sabut "donar el do de pit" i l'economia està "millor". Al seu entendre, "tots" es poden sentir "orgullosos" del seu país per més que hi hagi gent que vol "incidir en els aspectes negatius". Demana "normalitat" Rajoy ha dit que espera que "les coses es produeixin amb normalitat" i ha recordat que el Tribunal Suprem va demanar un suplicatori a les Corts Generals per a aquest judici, que se celebrarà ara. Segons ha afegit, acatarà i respectarà "com sempre" les decisió que adopti l'alt tribunal "siguin les que siguin" i li semblin "més encertades o menys". "El senyor Homs està sotmès a la llei com estem sotmesos a la llei els 46 milions d'espanyols. L'única cosa que espero és que es produeixi una situació de normalitat, que el senyor Homs es defensi, té tot el dret a fer-ho, i que el Tribunal Suprem faci justícia al seu lleial saber i entendre", ha emfatitzat.