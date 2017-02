El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha carregat aquest dilluns contra l'Estat i el govern espanyol per la seva manca de "col·laboració institucional" . El rei d'Espanya, Felip VI, va apel·lar diumenge a la nit, durant el sopar d ela inauguració del MWC, precisament a aquest treball conjunt entre institucions. I és per això que ara Puigdemont, des del recinte que acull l'esdeveniment, ha retret a l'Estat que no ho porti a terme amb la Generalitat. "És el que no parem de demanar i el que trobem a faltar", ha dit, tot convidant la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, a "prendre nota" de les paraules del Rei. Puigdemont, per la seva part, ha assegurat que les diverses ocasions que s'està trobant amb Felip VI amb motiu del MWC tots dos han mantingut una relació "cordial i molt correcta". A més, ha tret importància al fet que estiguessin parlant sols durant el sopar de diumenge i ha considerat que el contingut de les converses "té un interès relatiu".

Després de voltar per algun dels salons del MWC i de visitar els estands d'Espanya, Catalunya i Barcelona, Carles Puigdemont s'ha acomiadat de Felip VI i de la comitiva d'autoritats i ha fet una atenció als mitjans, que ha volgut limitar a palar del Mobile i del que l'està envoltant. Així, ha aplaudit el comentari que el Rei va fer diumenge a la nit al sopar inaugural, on va destacar la col·laboració "lleial i generosa" entre Estat, Govern, Ajuntament i GSMA per fer possible el MWC.



En aquest sentit, Puigdemont ha reclamat aquesta "col·laboració" tot apuntant que és l'Estat qui no la propicia. "És el que no parem de demanar i el que trobem a faltar. Segur que la vicepresidenta del govern espanyol en va prendre nota de les paraules de Felip VI", ha sentenciat. I és que Puigdemont ha assegurat que "els països han de col·laborar entre ells, i no es pot entendre res si no és en un context global i de col·laboració entre veïns". "Fa anys que estem esperant que la col·laboració de l'Estat s'expressi com al MWC, però en altres àmbits com les infraestructures, la salut, els refugiats... i si la tinguéssim segur que tindria resultats positius pels ciutadans", ha conclòs Puigdemont.