[VÍDEO] L'urna gegant del 9-N es passeja per la font de Cibeles

L'urna gegant que es va instal·lar a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 6 de febrer per donar suport a l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau i que va arribar aquest diumenge al vespre a Madrid per acompanyar l'exconseller Francesc Homs, que declara aquest matí davant del Tribunal Suprem pel 9-N, s'ha passejat aquest matí donant la volta per la font de Cibeles de la capital espanyola. L'urna -trasllada a Madrid pel col·lectiu Moltes Mercès tot i que portada en nom de l'Assemblea Nacional Catalana (l'ANC)- ha donat la volta a la font en un remolc, amb el que va ser traslladada de Barcelona a Madrid.