L’enganxada d’Homs amb el president de sala del Suprem

| G.A

Francesc Homs ha arribat al judici amb les idees clares. Sense sortir massa del guió responent a les preguntes força previsibles de la fiscalia. Però la temperatura ha anat pujant quan el fiscal ha interromput reiteradament l’encausat, que no podia acabar les seves explicacions quan ja tenia una altra pregunta formulada. Davant d’aquestes interrupcions, Homs s’ha queixat al president de sala, el conservador Manuel Marchena: “A casa meva em van ensenyar que cal deixar l’altre acabar de parlar abans de començar a parlar. I m’agradaria que se’m tractés amb respecte”.

La resposta del president de sala, que inicialment no ha entès la queixa, ha estat que “això no és casa seva, això és el Tribunal Suprem. La pertinença de fer les preguntes correspon a la sala. Si vostè considera que el fiscal l’interromp, vostè segueixi parlant”, ha recomanat a Homs.

Homs ha respost dient que “ja sé que no és casa meva, és evident”. I el president de sala ha afegit que “no dubti que aquesta sala està desitjant conèixer totes les seves explicacions”. Finalment, Homs ha tancat la polèmica dient que “no em refereixo a la pertinença o no de les preguntes, sinó que no vull interrompre el fiscal, és una qüestió d’urbanitat”.