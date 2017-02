Homs al fiscal: “Admeto tots els fets que vostè m’incrimina”

"Com és possible que no entenguessin que això suposava no celebrar aquest procés quan és exactament igual a la providència de setembre per la qual es va anul·lar la primera consulta?" , ha preguntat el fiscal, després que Homs expliqués que la Generalitat va demanar un aclariment en entendre que la prohibició afectava només a una consulta, i no pas al procés participatiu que finalment es va dur a terme. "L'esforç d'intentar presentar això com una providència clara definida és evident i ho entenc. Però al setembre hi havia un decret i una llei. Aquí era un procés participatiu. Confondre la desobediència en l'ús social i el que és estrictament el debat jurídic”, ha respost Homs.

Homs, després de reiterar la seva resposta en diverses ocasions, ha assegurat que "jo sempre vaig tenir l'encàrrec del Govern d'ajustar-me a la legalitat i de no cometre cap tipus de delicte. I crec que ho vam fer". I per si el fiscal no ho tenia clar, ha concretat: "Jo admeto tots els fets que vostè m'incrimina i fins i tot podria afegir-ne més . Perquè era la meva obligació fer el que vaig fer. Insisteixo, en aquesta providència se m'imputen fets, que els admeto tots, faltaria més. I més que se n'han deixat. Però era inconcreta sobre el que calia fer amb ella, això és inqüestionable", ha sentenciat.

El fiscal també ha preguntat per la carta que va enviar Homs al CTTI en la qual donava instruccions perquè indiquessin a l'empresa T-System que seguís avanci amb els treballs. " Els serveis de T-System no es veuen afectats per la providència dictada", ha explicat Homs. De fet, aquesta carta és una de les principals proves per acusar a Homs de desobediència i prevaricació.

| Gemma Aguilera

Però Homs encara ha anat més enllà i ha preguntat a la fiscalia que reflexioni sobre el fet que l'Estat no aturés el 9N, tot i tenir mecanismes per fer-ho: "Jo em pregunto per què sent tot públic i notori ningú no va fer gens. Ni tan sols la fiscalia. Ni tan sols el 9 de novembre. No es pot exigir que el Govern parés allò i que la resta de les institucions de l'Estat espanyol no fes res. No se li pot demanar a un altre allò que també està al seu abast i no vols fer", s’ha queixat Homs.

L’advocada d’Homs, Eva Labarta, ha preguntat al seu defensat si és cert, com diu la fiscalia, que les accions per dur a terme el 9N es van fer de forma poc transparent: “Totes les accions que vam fer van ser públiques, en tot moment, però entenc que amb el pas del temps hi hagi interès de presentar tot allò com una mena de conspiració per violentar l’Estat, perquè si no, el relat queda desquadrat”. I ha afegit que “la Generalitat és la institució més adequada per garantir la dignitat del poble de Catalunya, i la possibilitat d’exercir drets fonamentals”.