Catalunya exporta el procés a Madrid

| Gemma Aguilera

A quarts de nou del matí, a les portes del Centre Cultural Banquerna, seu de la Generalitat a Madrid, ja hi havia gent esperant amb estelades i urnes de cartró. Han arribat en autocar des de diferents punts de Catalunya. Amb crits continguts 'd'independència' i de 'volem votar', esperaven l'arribada de Francesc Homs i de diversos consellers i representants polítics independentistes, així com dels representants de les entitats de la societat civil, que han acompanyat Homs al primer dia de judici pel 9N davant del Tribnual Suprem, acusat de desobediència i prevaricació per haver permès que es posessin les urnes. Homs s'ha mostrat "tranquil", i ha bromejat amb Mas dient que ell no volia fer tard a la cita. I és que la comitiva que havia sortit del Palau de la Generalitat per acompanyar Mas, Ortega i Rigau el 6F va arribar gairebé 45 minuts tard.

Dins de la Blanquerna, els consellers Borràs, Munté, Rull i Romeva prenien el cafè, el diputat d'ERC Gabriel Rufián conversava amb els portaveus parlamentaris de JxSí, Roger Torrent i Marta Rovira, i altres representants polítics intercanviaven impressions. Lluís Llach seia en una cadira conversant amb altres convidats. Francesc Homs i Artur Mas han arribat més tard. Després que el president de l'ANC, Jordi Sànchez, hagi donat el toc d'alerta als que encara prenien el cafè quan faltaven 5 minuts per a les 9, tothom ha desallotjat ràpidament la sala i la comitiva s'ha posat en marxa. Fora, els esperava més gent, que els han donat ànims i han tornat a cridar 'independència'.

| Gemma Aguilera

El camí ha estat relativament tranquil, tot just 500 metres, però amb una munió de mitjans de comunicació de tot l'Estat seguint cada pas de la comitiva. I de tant en tant, crits de "Cataluña es España", "Fuera autonomías", "traidores" i "Viva España", amb una gran bandera espanyola que feia anar el mateix home durant tot el recorregut. I no ha estat fins al final quan la policia espanyola l'ha reduït, perquè pretenia abraonar-se sobre Artur Mas.

Homs ha entrat a l’edifici judicial quan faltaven 24 minuts per les 10h del matí i hi ha arribat acompanyat d’una comitiva d’un centenar de persones formada, entre d’altres, per quatres consellers del Govern, representants del PDeCAT, ERC i En Comú Podem i de les quatre entitats sobiranistes. La comitiva ha acompanyat Homs durant els 800 metres que separen la plaça del Rei de Madrid de l’edifici del Tribunal Suprem. Just abans d’entrar al Suprem, Homs ha saludat una per una les autoritats i s’ha abraçat amb l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, també imputat per la consulta del 9-N.

A les portes del Suprem, algun espontani ha rebut la comitiva amb banderes espanyoles i crides a favor de la unitat d’Espanya però sense produir-se cap incident. Per part del Govern s’han desplaçat a Madrid quatre consellers per donar-li suport: la consellera de la Presidència, Neus Munté; el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva; la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull.