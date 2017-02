L'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, ha assegurat aquest dilluns que es troba "molt malament" de salut, dos dies abans de l'inici del judici pel 'cas Palau' . "Estic fet una porqueria", ha dit en una breu entrevista a RAC1, on ha assegurat que anirà al judici però que demanarà poder estar present només a aquelles sessions que siguin imprescindibles. Millet ha dit que és una "burrada" que s'hagi trigat 8 anys a arribar a judici i que vol "acabar d'una vegada perquè és com una tortura". L'expresident del Palau no ha volgut fer pronòstics de com pot acabar el judici. "Hi ha tant d'embolic, tanta cosa estranya, polititzacions", ha afegit, "prefereixo no pensar-hi".

El judici pel 'cas Palau' començarà aquest dimecres després d'una llarga instrucció judicial de gairebé 8 anys. Millet s'enfronta a una petició de 27 anys de presó per haver desviat almenys 18 milions d'euros del Palau de la Música i l'Orfeó Català. En una breu conversa telefònica amb RAC1, Millet ha explicat que es troba "molt malament". "No puc caminar, he d'anar amb cadira de rodes, tinc l'espina dorsal totalment desfeta", ha explicat, tot afegint que durant el judici demanarà no haver d'estar present a totes les sessions. "Hi ha moltes sessions en què no hi pinto res", ha dit. En total, es preveu que hi hagi 55 sessions fins a finals de juny.



Sobre la durada de la instrucció, que ha fet que el judici hagi trigat 8 anys a poder-se celebrar, Millet ha explicat que ell volia que se celebrés "quan abans millor". Per Millet, 8 anys ha estat "una burrada": "Ni en somnis m'esperava que trigués tant, esperava que en 3 anys ja estigués". Millet no ha volgut fer pronòstics sobre com pot acabar el judici i ha dit que no li correspon a ell dir si anirà a la presó. "Hi ha tant d'embolic, tanta cosa estranya, politizacions, que prefereixo no pensar-hi", ha dit.