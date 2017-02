VÍDEO: L'èpic error amb l'Oscar a la millor pel·lícula que passarà a la història

La 89ª edició dels Oscar passarà a la història com la de la gran victòria de La La Land o la dels discursos i reivindicacions contra Donald Trump, però també serà recordada com la del caos i de cometre l'error més greu després de gairebé noranta anys de premis de l'Acadèmia de Hollywood.

Tot va passar al tram final de la gala. Després que Damien Chazelle guanyés el premi a millor director i Emma Stone el de millor actriu, semblava que La La Land consolidaria el seu triomf alçant-se amb el premi gros de la nit. A l'escenari del Dolby Theatre de Los Angeles van pujar Warren Beatty i Faye Dunaway.

Després de presentar a les nou nominades, Beatty va obrir el sobre. La seva actitud vacil·lant semblava voler posar-li una mica de suspens al gran moment, però no. En realitat el veterà actor tenia a les seves mans un sobre que no es corresponia amb el premi que anava a lliurar. Li havien donat el sobre amb la premiada a millor actriu, Emma Stone per la La Land.