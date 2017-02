Domènech busca aliances a Europa pel referèndum

| ACN

El líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, es reunirà dimarts que ve a Brussel·les amb diversos eurodiputats de "l'esquerra sobiranista europea" per "buscar aliances pel referèndum" i aconseguir "reconeixement internacional".

La formació ha assegurat, a través d'un comunicat difós aquest diumenge, que vol arribar on "el Govern de Junts pel Sí segurament no arriba" perquè, segons els comuns, manté "un full de ruta excessivament escorat a la dreta i una concepció de la sobirania que exclou les classes populars". El viatge de Domènech s'emmarca en la campanya de recollida de suports al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum i "el convenciment profund que cal recollir suports tant al nostre país com fora per l'exercici de la plena sobirania de Catalunya".

Entre altres, Xavier Domènech es reunirà amb la presidenta del grup Verds-Aliança Lliure Europea (Verds/ALE) i eurodiputada dels Verds Alemanys, Ska Keller; l'eurodiputat del Partit Socialista Francès, aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates (S&D), Emmanuel Maurel, o l'eurodiputada al Grup de l'Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica (GUE-NGL) i candidata a les eleccions presidencials de Portugal del 2016 amb el Bloco de Esquerda de Portugal, Marisa Matias.