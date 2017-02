L'urna gegant del 9N arriba a Madrid

"Hem dut l'urna a Madrid perquè és el símbol de la democràcia, un valor que defensa Francesc Homs però que el Suprem considera que és un delicte", expliquen a El Món des de Moltes Mercès. L'ANC ja va posar l'urna gegant amb sobres davant del TSJC el 6 de febrer , i "no podíem deixar de fer-ho amb Francesc Homs, perquè se'l jutja pels mateixos motius que Mas, Ortega i Rigau". A les set del matí, una desena de persones han preparat l'urna per a ser remolcada fins a la plaça del Rei de Madrid, punt de trobada dels representants de la societat civil i els polítics que acompanyaran Homs fins al Suprem.

En un remolc i tapada amb unes teles, i flanquejada per una estelada que sortia de la finestra del cotxe que la remolcava , l'urna gegant que es va instal·lar a les portes del TSJC el 6 de febrer per donar suport a Mas, Ortega i Rigau, va arribar a Madrid diumenge al vespre. L'ha traslladat el col·lectiu Moltes Mercès, però l'ha portat en nom de l'Assemblea Nacional Catalana , que també és a Madrid per donar suport a Francesc Homs, que a partir d'avui declara davant del Suprem acusat de prevaricació i desobediència.

L'ANC ha demanat el permís per instal·lar l'urna gegant a la plaça del Rey perquè és competència de l'Ajuntament de Madrid, governat per Manuela Carmena (Ahora Madrid), perquè altres trams de la via pública són competència de la Comunitat de Madrid, a mans del PP. Davant d'aquesta urna es faran les compareixences dels membres de la societat civil que s'han desplaçat a Madrid per donar suport a Homs, i també hi seran les prop de 300 persones que l'ANC calcula que arribaran en autocars des de Catalunya.

I per "traslladar el missatge democràtic a tots els madrilenys", els represenants de Moltes Mercès passejaran l'urna per diversos punts de Madrid, com la plaça d'Espanya i les Corts Espanyoles. I de camí a casa, faran parades en altres ciutats de l'Estat, per exemple, Guadalajara.