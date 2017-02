Levy denuncia que els independentistes "utilitzen el victimisme per ocultar les seves debilitats"

| ACN

La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha denunciat aquest diumenge que davant les "debilitats i flaqueses del procés independentista, ara és més fàcil que els polítics independentistes s'inventin enemics fora".

Levy ha dit que el "van a per nosaltres" d'Artur Mas intenta "tapar" que "un referèndum il·legal no va enlloc". Segons la vicesecretària, "el procés s'està esquinçant per tots cantons" i ha afegit que quan més fracassa, "més nerviosos es posen".

Segons Levy, davant "l'escalada en el llenguatge independentista", "en què s'intenta pujar el to amb paraules i expressions gruixudes", el govern espanyol oferirà com a resposta "la moderació, el sentit comú i la mà estesa per parlar".