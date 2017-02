Cremen tres cotxes i dues motos sense causar ferits a l'Eixample de Barcelona

Tres cotxes i dues motocicletes estacionades a l'Eixample han cremat la matinada d'aquest diumenge a Barcelona sense causar ferits ni desallotjaments.

Segons han informat a l'ACN fonts municipals, l'avís de foc s'ha donat a un quart i cinc de sis de la matinada a l'altura del número 299 del carrer Rosselló, entre els carrers Girona i Bruc. Per causes que encara es desconeixen, els vehicles que estaven aparcats al carrer s'han incendiat. Els veïns, alertats per les flames i el fum, han pogut alertar del sinistre.

Efectius dels Bombers s'han desplaçat fins la zona afectada i han extingit el foc i, posteriorment, una grua s'ha endut els vehicles afectats, que han quedat totalment calcinats. Les flames també han afectat un arbre i un tendal.