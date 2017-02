| ACN

Gairebé un 72% dels catalans volen que se celebri un referèndum a Catalunya, segons una enquesta del Gesop publicada aquest diumenge a 'El Periódico'. Per altra banda, un 33,9% dels espanyols també estarien a favor que se celebri un referèndum.

En aquest sentit, l'opció per millorar el finançament de la Generalitat és la preferida dels enquestats, amb un 72,5%. Per contra, a la resta de l'Estat espanyol aposten per la reforma constitucional per convertir Espanya en un estat federal, amb un 41,7%.

A més, l'enquesta també mostra com quedaria el Congrés si se celebressin eleccions avui. El PP i Ciutadans s'acostarien a la majoria absoluta, i el PSOE es mantindria com a segona força en escons, però obtindria menys vots que Podemos.