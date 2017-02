Comencen quatre mesos de judici pel 'cas Palau' gairebé vuit anys després de descobrir-se l'espoli

El 'cas Palau' arriba finalment a judici, després d'una llarga i laberíntica instrucció judicial de gairebé vuit anys. El judici durarà quatre mesos, repartits en 55 sessions, fins a finals de juny, i tot i que serà jutjat per l'Audiència de Barcelona, se celebrarà a l'auditori de la Ciutat de la Justícia, a causa del gran número d'advocats i d'acusats. Els dos principals encausats, Fèlix Millet i Jordi Montull, s'enfronten a una petició de 27 anys i mig de presó per haver desviat almenys 18 milions d'euros del Palau de la Música i l'Orfeó Català. Però el cas també ha esquitxat CDC pel seu suposat finançament irregular a través de la constructora Ferrovial. Per això, el partit s'enfronta a una possible indemnització de 6,6 milions d'euros, i el seu extresorer Daniel Osàcar a una pena de set anys i mig de presó.

El magistrat que va acabar d'investigar el cas, després de diversos canvis de jutge, enviava a judici a 20 persones, entre les que destaquen, a banda de Millet i Montull, les seves dones i filles, l'exdirectora general del Palau Rosa Garicano, Osàcar, l'exdirectiu de Ferrovial Pedro Buenaventura i diversos empresaris, a més d'11 empreses i la Fundació del Palau com a responsables civils i de CDC com a responsable a títol lucratiu.

L'instructor va concloure que hi ha indicis de desviaments de fons de Ferrovial cap a CDC a través del Palau de la Música per adjudicacions d'obra pública, mitjançant un acord en què haurien intervingut els exdirigents de la constructora Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, els exresponsables del Palau Fèlix Millet i Jordi Montull, i els extresorers de CDC Carles Torrent -que va morir el 2005- i Daniel Osàcar, a més de Jaume Camps, per a qui els delictes ja haurien prescrit.

Segons el jutge, Ferrovial abonava una comissió del 4% de l'import de l'obra pública adjudicada, de la qual el 2,5% s'assignava a CDC i l'1,5% restant a Fèlix Millet i Jordi Montull per la seva intermediació, percentatge del qual Millet es quedava el 80%. A més, el magistrat afegeix que Jaume Camps va rebre "alguna remuneració" almenys una vegada d'uns 33.000 euros, però ja hauria prescrit.

El jutge conclou que les comissions de Ferrovial cap a CDC s'haurien articulat a través de tres procediments. D'una banda, mitjançant lliuraments en efectiu d'uns 2,3 milions als tresorers del partit entre els anys 2000 i 2007. De l'altra, mitjançant facturació falsa per entitats mercantils que es van prestar a fer-ho entre els anys 2004 i 2008, sobretot a través d'actes electorals, valorats en poc més de 2 milions. I finalment, mitjançant convenis de col·laboració aparents subscrits per l'Associació Orfeó Català i la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música amb la Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC, valorats en uns 630.000 euros.

Les comissions irregulars haurien servit perquè la Generalitat adjudiqués a Ferrovial obres en un canal de l'Ebre, la línia 9 del Metro de Barcelona i la Ciutat de la Justícia de Barcelona. A més, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, governat per CiU, hauria adjudicat a la mateixa empresa un pavelló esportiu.