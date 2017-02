El MWC més multitudinari obre portes aquest dilluns amb la presència de més de 100.000 participants

El recinte firal de Gran Via-Hospitalet de Llobregat obrirà les portes a partir d'aquest dilluns a una nova edició del Mobile World Congress (MWC), la fira més important del món en el sector de la telefonia mòbil. L’esdeveniment, que ocuparà una superfície neta d’exposició de 115.000 metres quadrats, espera més de 101.000 assistents (la meitat dels quals són alts executius d’empreses multinacionals), 2.200 companyies expositores (que inclouen més d’un centenar de firmes catalanes) i 3.900 periodistes. L’impacte econòmic del certamen s’estima en 465 milions d’euros i la creació de 13.213 llocs de treball temporals, segons Fira de Barcelona. El certamen tornarà a funcionar entre el 27 de febrer i el 2 de març com a plataforma perquè les grans firmes del sector presentin les seves principals novetats a nivell mundial, amb protagonisme enguany per Alcatel, BlackBerry, HTC, Huawei, Lenovo-Motorola, LG, Nokia, Oppo, Sony o ZTE.

Entre els ponents, destaquen els representants d’empreses de continguts fins ara perifèriques a la indústria de la telefonia mòbil, com és el cas del fundador de Netflix, Reed Hastings, o el conseller delegat de Niantic i creador de ‘Pokemon Go’, John Hanke. Entre els conferenciants del MWC -organitzat per la patronal del sector GSMA- també hi figuren els consellers delegats d’empreses com AT&T, Bharti, Orange, Telefónica, Huawei o Nokia, a més de representants de Facebook, Twitter, Airbnb o Uber i el creador del primer USB, Dov Moran.

Entre les principals tendències, destaquen el creixement dels dispositius de realitat virtual i contingut 360º, així com les darreres novetats sobre el desplegament de la xarxa 5G (prevista per més enllà de 2020) i l’aparició de nous ‘wearables’ (la plataforma Android Wear 2.0 o el ‘smartwatch’ Quartz de ZTE). La internet de les coses (IoT) continua en seu avenç tecnològic i el MWC servirà per mostrar novetats en la comunicació ‘Màquina a Màquina’ o els cotxes connectats, que seran protagonistes amb el desembarcament de marques com BMW, Ford, Mercedes, SEAT o Volkswagen al saló.